Подбери загадки о полезных ископаемых.

Гость: Гость:

Нефть Без неё не побежит Ни такси, ни мотоцикл, Не поднимется ракета. Отгадайте, что же это? >>>><<<< Глина Если встретишь на дороге, То увязнут сильно ноги. Чтоб сделать миску или вазу — Она понадобится сразу. >>>><<<< Торф Росли на болоте растения ... А теперь это топливо и удобрение. >>>><<<< Каменный уголь Он чёрный, блестящий, Людям помощник настоящий. Он несёт в дома тепло, От него в домах светло, Помогает плавить стали, Делать краски и эмали. >>>><<<< От огня происхожу, От огня и умру. >>>><<<< Охапку лучей Из топок печей Нам древнее солнышко дарит, Нас греет и пищу нам варит. >>>><<<< Закопай — не гниёт, Кинь в воду — поплывёт. >>>><<<< Маленький, Лёгонький, А тяжело поднять. (Горячий уголь) >>>><<<< Природный газ На кухне у мамы помощник отличный, Он синим цветком расцветает от спичек. >>>><<<< Песок Он очень нужен детворе, Он на дорожках во дворе, Он на стройке и на пляже И в стекле расплавлен даже. >>>><<<< Ртуть Тянусь я тоненьким столбцом По трубке из стекла, Сжимаюсь я от холода, Расту я от тепла. >>>><<<< Мел Этот мастер белый-белый В школе не лежит без дела. Пробегает по доске — Оставляет белый след. Потолок наш тоже белый, Ведь и он побелен ... >>>><<<< Порешал, пописал, Раскрошился и пропал. >>>><<<< Соль Одну её не едят, А без неё мало что едят. >>>><<<< Белый камень в воде тает. >>>><<<< Одну меня — не съешь никогда, А без меня — не вкусна еда. >>>><<<< В воде она родится, Но странная судьба: Воды она боится И гибнет в ней всегда. >>>><<<< В воде родится, А воды боится. >>>><<<< В воде родится, На огне вырастает. С матерью встретится — Опять умирает. >>>><<<< Я не вкусна, но в пищу каждому нужна. >>>><<<< В серых скалах её вырубали, Из морей и озёр добывали, Чтоб потом положить по щепотке В миски, плошки, горшки, сковородки. Рис и рыба, фасоль и салат Сразу стали вкусней во сто крат! >>>><<<< Известняк Покрывают им дороги, Улицы в селеньях, А ещё он есть в цементе. Сам он — удобрение. >>>><<<< Алмаз Туп конец, Востёр резец. Режет листы, Летят куски. >>>><<<< Бриллиант Во мне есть вода, но не мокрая, Огонь, но не жгучий; Моё твердое тело бесцветное И в то же время разноцветное. >>>><<<< Металл Становлюсь собой в плену огня. Не было бы в мире без меня Ни велосипедов, ни коньков, Ни автомобилей, ни станков. >>>><<<< Оно варилась долго В доменной печи, Чтобы потом нам сделали Ножницы, ключи. >>>><<<< Иду в воду красен, выйду чёрен. >>>><<<<