Подберите 10 однокоренных слов от слова: сдались ДАЮ 14 БАЛЛОВ!
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Подберите 10 однокоренных слов от слова: сдались ДАЮ 14 БАЛЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сдали, дали, подать, задать, придать, предать, передать, додать, недодать, удасться
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