Чем осложнено предложение? ПОМОГИ, ПОЖАЛУЙСТА. Он входит, медлит, отступает - и вд??уг упал к ее ногам.

Русский язык
Чем осложнено предложение? ПОМОГИ, ПОЖАЛУЙСТА. Он входит, медлит, отступает - и вд??уг упал к ее ногам.
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Гость:
Однородным сказуемым ...............
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