Чем осложнено предложение? ПОМОГИ, ПОЖАЛУЙСТА. Он входит, медлит, отступает - и вд??уг упал к ее ногам.

Русский язык

Чем осложнено предложение? ПОМОГИ, ПОЖАЛУЙСТА. Он входит, медлит, отступает - и вд??уг упал к ее ногам.

Автор: Гость