Какой знак 7м8дм и 78дм
Математика
Какой знак 7м8дм и 78дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м = 10дм, то-есть 7м = 70дм, 70дм + 8дм = 78дм. 7м8дм=78дм
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