Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на соответ...

Обществознание
Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на соответствующую статью Уголовного кодека РФ и соответствующий пункт этой статьи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма вины - неосторожность, т.к. гражданин знал о противоправном деянии, не желал его наступления, но легкомысленно рассчитывал на его предотвращение. УК РФ ст. 264 п.6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При какой плотности тока j в растворе сернокислой меди слой меди растет со скоростью 1мм/ч? Электрохимический эквивалент k и плотность р меди равны...
Ответить
Математика
Сумма двух идущих подряд чисел равна 21. чему равно их произведение? (А) 22 (Б)80 (В) 90 (Г) 100 (Д) 110
Ответить
Математика
87:3вычисли значение часнрго представ делимое в виде суммы с удобными слагаемыми
Ответить
Окружающий мир
Какие изобретения были сделаны человеком в эпоху древнего мира какие изобретен??я были сделаны человеком в
Ответить
История
Где мальчиков в древней греции обучали гимнастике, РЕБЯТ!!!СРОЧНО НАДО!!!
Ответить