Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на соответ...

Обществознание

Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на соответствующую статью Уголовного кодека РФ и соответствующий пункт этой статьи.

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