Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на соответ...
Обществознание
Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на соответствующую статью Уголовного кодека РФ и соответствующий пункт этой статьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма вины - неосторожность, т.к. гражданин знал о противоправном деянии, не желал его наступления, но легкомысленно рассчитывал на его предотвращение. УК РФ ст. 264 п.6.
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