При какой плотности тока j в растворе сернокислой меди слой меди растет со скоростью 1мм/ч? Электрохимический эквивалент k и плотность р меди равны 0,329 мг/Кл,8900кг/м3.

Физика
При какой плотности тока j в растворе сернокислой меди слой меди растет со скоростью 1мм/ч? Электрохимический эквивалент k и плотность р меди равны 0,329 мг/Кл,8900кг/м3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Cu) = V*p = 100 г/см3*8,9 г/см3 = 890 г n(Cu) = m/M = 890 г/64 г/моль = 13,9 моль
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