При какой плотности тока j в растворе сернокислой меди слой меди растет со скоростью 1мм/ч? Электрохимический эквивалент k и плотность р меди равны 0,329 мг/Кл,8900кг/м3.

Физика

При какой плотности тока j в растворе сернокислой меди слой меди растет со скоростью 1мм/ч? Электрохимический эквивалент k и плотность р меди равны 0,329 мг/Кл,8900кг/м3.

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