Объясните значение слов: сатир, орхестра, скене, трагедия, комедия. тема урока: в афинском театре
История
Объясните значение слов: сатир, орхестра, скене, трагедия, комедия. тема урока: в афинском театре
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Сатир-в греческой мифологии: существо с хвостом, рогами и козлиными ногами, развратный спутник бога вина и веселья. Орхестра-площадка для танцев Скена-одна из трёх частей здания древнегреческого тетеатра. Вначале — временное деревянное помещение для переодевания и выхода актёров. Трагедия-драматическое произведение, изображающее напряжённую борьбу, личную или общественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибелью героя. Комедия- драматическое произведение с весёлым, смешным сюжетом, обычно осмеивающее общественные или бытовые пороки, а также представление его на сцене.
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