В римском войске основную массу воинов составляли 1)Безземельные крестьяне 2) з??атные патриции 3)граждане , владевшие землей
История
В римском войске основную массу воинов составляли 1)Безземельные крестьяне 2) з??атные патриции 3)граждане , владевшие землей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)граждане , владевшие землей
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