Подберите и запишите слова с чередующимися согласными или гласными в корне слова.Составьте глаолами 4 словосочетания. Слова:ОБЛОКО, ПЕЧЁТ, ВОСКЛИКНУТЬ
Русский язык
Подберите и запишите слова с чередующимися согласными или гласными в корне слова.Составьте глаолами 4 словосочетания. Слова:ОБЛОКО, ПЕЧЁТ, ВОСКЛИКНУТЬ
Ответ(ы):
Гость:
Облако - облачный Печет - пекут Воскликнуть - восклицать А вообще не очень понятно, что нужно сделать.
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