Подберите к словам однокоренные, образованные разными способами, запишите получившиеся слова: Ветер- дружба- двигать- жир-
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Подберите к словам однокоренные, образованные разными способами, запишите получившиеся слова: Ветер- дружба- двигать- жир-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер- ветреный дружба- дружелюбный двигать- движение, двигаться жир- жирный , ожирение
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