Подберите к существительным мужского рода существительные женского рода, дайте их функционально-стилистическую характеристику. Отметьте случаи, когда соответствия нет. Образец: Агроном – нет существительного женского рода. Секр...
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Подберите к существительным мужского рода существительные женского рода, дайте их функционально-стилистическую характеристику. Отметьте случаи, когда соответствия нет. Образец: Агроном – нет существительного женского рода. Секретарь – секретарша (разговорное). Адвокат, артист, врач, директор, доцент, инженер, лаборант, педагог, писатель, продавец.
Ответ(ы) на вопрос:
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Адвокат-нет существительного женского рода Артист-артистка, выступающая на сцене Врач-нет Директор-директриса, руководитель организации или предприятия Доцент-нет Инженер-нет Лаборант-нет Педагог-нет Писатель-писательница, автор произведений Продавец-продавщица, продающая товары
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