Подберите к существительным мужского рода существительные женского рода, дайте их функционально-стилистическую характеристику. Отметьте случаи, когда соответствия нет. Образец: Агроном – нет существительного женского рода. Секр...

Русский язык

Подберите к существительным мужского рода существительные женского рода, дайте их функционально-стилистическую характеристику. Отметьте случаи, когда соответствия нет. Образец: Агроном – нет существительного женского рода. Секретарь – секретарша (разговорное). Адвокат, артист, врач, директор, доцент, инженер, лаборант, педагог, писатель, продавец.

Автор: Гость