Подберите коэффициенты для следующих уравнений химических реакций: 1)Mg+O2=MgO 2)Fe+CI2=FeCI3 3)HgO=Hg+O2 4)Na+CI2=NaCI
Химия
Подберите коэффициенты для следующих уравнений химических реакций: 1)Mg+O2=MgO 2)Fe+CI2=FeCI3 3)HgO=Hg+O2 4)Na+CI2=NaCI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+O2=2MgO 2Fe+3Cl2=2FeCl3 2HgO=2Hg+O2 2Na+Cl2=2NaCl
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