Подберите прилагательные к существительным и если можно определите падеж число род прилагательного если не множественное число слова:щипцы,молоток,пила,сливки,молоко,борщ,окно,поле,богатырь,дружина,воин,друзья,игры,футболисты,а...

Русский язык
Подберите прилагательные к существительным и если можно определите падеж число род прилагательного если не множественное число слова:щипцы,молоток,пила,сливки,молоко,борщ,окно,поле,богатырь,дружина,воин,друзья,игры,футболисты,автомобиль. ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячие щипцы -мн.ч железный молоток-ед.ч,м.р.,И.п. острая пила-ед.ч.,ж.р.,И.п. жирные сливки-мн.ч. вкусное молоко-ед.ч,ср.р.,И.п зеленый борщ-ед.ч,м.р.,И.п открытое окно- ед.ч,ср.р.,И.п широкое поле- ед.ч,ср.р.,И.п сильный богатырь- ед.ч,м.р.,И.п воинственная дружина- ед.ч,ж.р.,И.п храбрый воин- ед.ч,м.р.,И.п веселые друзья-мн.ч. компьютерные игры-мн.ч. ловкие футболисты-мн.ч. дорогой автомобиль- ед.ч,м.р.,И.п
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