Подберите прилагательные к существительным и если можно определите падеж число род прилагательного если не множественное число слова:щипцы,молоток,пила,сливки,молоко,борщ,окно,поле,богатырь,дружина,воин,друзья,игры,футболисты,а...

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Подберите прилагательные к существительным и если можно определите падеж число род прилагательного если не множественное число слова:щипцы,молоток,пила,сливки,молоко,борщ,окно,поле,богатырь,дружина,воин,друзья,игры,футболисты,автомобиль. ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!!!

Автор: Гость