Сложное предложение со словом поэт

Русский язык
Сложное предложение со словом поэт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэты сочинят , а люди оценят.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Про склонить по подежам 846
Ответить
Алгебра
Решение уравнения по алгебре ( через Виета ) зх^2-5х+2=0
Ответить
Математика
Y=8/4+X2, Х0=2 Уравнение касательной к графику функции, ПОМОГИТЕ пожалуста
Ответить
Русский язык
Ветер поднимал вокруг нас тучи тепла роль местоимения в предложении
Ответить
Биология
Ткани растений и их виды
Ответить