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Сложное предложение со словом поэт
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Сложное предложение со словом поэт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэты сочинят , а люди оценят.
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