Ветер поднимал вокруг нас тучи тепла роль местоимения в предложении
Русский язык
Ветер поднимал вокруг нас тучи тепла роль местоимения в предложении
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Гость:
Местоимение нас (р.п.ед.ч., 1л.)
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