Люди помогите с решением сделать это задание.

Алгебра
Люди помогите с решением сделать это задание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A1 -3) (5aˇ2+2)ˇ2      -4) nelzja v R A2 -1)1/49.aˇ2 -1      -2)1/49aˇ2 - 2/7a +1      -3)1/(7ˇ4) . aˇ2 - 2/49a + 1      -4)1/49.(aˇ2 -14a+49) A3   9/25aˇ2 - 4/49bˇ2
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