Діалог між продавцем і покупцем!
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Діалог між продавцем і покупцем!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-доброго дня-сказав покупець -чим можу послужити-відповів продавець -скажіть будь ласка чиє у вас хліб,і скільки він кошутує-покупець -звичайно є,коштує він 5.50-сказав продавець -ооо візьму,а ще гречки дайте будь ласка-вічливо відповів покупець -ой вибачте але гречки немає-із сумом відповів продавець -нічого,я візьму тільки хліб -добре,з вас 5.50-сказав продавець -ось візьміть-промовив покупець -дякую -до побачення-сказав покупець
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