Діалог між продавцем і покупцем!

Гость: Гость:

-доброго дня-сказав покупець -чим можу послужити-відповів продавець -скажіть будь ласка чиє у вас хліб,і скільки він кошутує-покупець -звичайно є,коштує він 5.50-сказав продавець -ооо візьму,а ще гречки дайте будь ласка-вічливо відповів покупець -ой вибачте але гречки немає-із сумом відповів продавець -нічого,я візьму тільки хліб -добре,з вас 5.50-сказав продавець -ось візьміть-промовив покупець -дякую -до побачення-сказав покупець