Мини сочинение на тему хороший поступок 2 класс

Гость: Гость:

У меня был один хороший поступок. Я шел в школу и увидел что одна бабушка подскользнулась и упала и никто ее не заметил. Но я подошел к ней и помог ей встать и она сказала что я хороший мальчик. И это мой хороший поступок.