Мини сочинение на тему хороший поступок 2 класс
Литература
Мини сочинение на тему хороший поступок 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня был один хороший поступок. Я шел в школу и увидел что одна бабушка подскользнулась и упала и никто ее не заметил. Но я подошел к ней и помог ей встать и она сказала что я хороший мальчик. И это мой хороший поступок.
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