Письменный ответ на вопрос что объединяет героев Платонова, Куприна и Грина. Пож??луйста, напиши!!! Буду очень благодарна) 1 страница тетрадного листа

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В прозе А. П. Платонова появляется новый тип героя — странствующий философ, пытающийся понять «смысл частного и общего существования» и стремящийся найти путь ко всеобщему счастью. Философские убеждения самого писателя естественным образом передались и героям его прозы, поэтому, чтобы понять своеобразие внутреннего мира платоновских героев, необходимо уяснить особенности мировоззрения самого писателя. Неисправимый идеалист и романтик, Платонов верил в «жизненное творчество добра» , в «мир и свет» , хранящиеся в человеческой душе, в занимающуюся на горизонте истории «зарю прогресса человечества» . Писатель-реалист Платонов видел причины, заставляющие людей «экономить свою природу» , «выключать сознание» , переходить «изнутри вовне» , не оставляя в душе ни единого «личного чувства» , «терять ощущение самого себя» . Он понимал, почему жизнь на время «оставляет» того или иного человека, подчиняя его без остатка ожесточенной борьбе, почему «неугасимая жизнь» то и дело гаснет в людях, порождая вокруг мрак и войну. Платонов синтезировал в своем творчестве идеи многих философских направлений и школ. Отзвуки этих теорий мы находим у героев его произведений. Например, уверенность главного героя романа «Чевенгур» в том, что с помощью труда можно достичь всеобщего счастья, отсылает нас к философии «общего дела» Федорова; а мысль о том, что человечество — «единое существо» , перекликается с идеями русского космизма. Последнее особенно близко Платонову и его героям: «Человечество — одно дыхание, одно живое, милое существо. Больно одному, больно всем. Умирает один, умирают все» . Труд является средством познания мира, с его помощью человек должен победить силы природы (в мире Платонова природа — враждебная человеку стихия) , достичь всеобщего счастья. Мысль о том, что именно труд — это путь человечества к счастью и средство познания мира, глубоко переживается всеми героями Платонова.