Составить схему. 1 На дворе прекрасная погода. 2 Пришла золотая осень. 3 Почему вы не гуляете. 4 Когда у тебя день рождения. 5 Мне подарили щенка. 6 Скоро весна.

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Составить схему. 1 На дворе прекрасная погода. 2 Пришла золотая осень. 3 Почему вы не гуляете. 4 Когда у тебя день рождения. 5 Мне подарили щенка. 6 Скоро весна.

Автор: Гость