Прошу,помогите, ребята :( Завтра сдавать~ 1 . Русско-американский социолог П.Сорокин писал , что при голоде идеология человека деформируется в направлении усиления суждений, теорий, убеждений, при данных условиях «одобряющих »...
Обществознание
Прошу,помогите, ребята :( Завтра сдавать~ 1 . Русско-американский социолог П.Сорокин писал , что при голоде идеология человека деформируется в направлении усиления суждений, теорий, убеждений, при данных условиях «одобряющих » применение мер, способных дать пищу, и в сторону ослабления рефлексов, препятствующих утолению голода . Как вы понимаете эту мысль ? Каково ваше отношение к данному утверждению? 2. Можете ли вы подкрепить конкретными фактами следующее утверждение : «В период Новой истории Европы генеральным направлением развития было освобождение индивида от разного рода норм и установлений, сковывающих его повседневную жизнедеятельность» ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все направлено на то, чтобы сохранить себе жизнь. Многие из тех, кто голодал, говорят о том, что начинаешь есть и испорченные продукты, и готов украсть еду или выпрашивать, чего в сытом состоянии никогда бы не сделал. Это суждение социолога было и подтверждено и опровергнуто во время блокады Ленинграда. Например, мертвых не хоронили, чтобы получать на них карточки и иметь лишний кусок хлеба (аморально? да, но когда ты сытый). Но в тоже время, в институте люди сохранили коллекцию сортового зерна ценой своих жизней, хотя могли бы и съесть его. Матери отдавали детям свой хлеб, чтобы дети жили, опять же ценой своей жизни. А кто-то пытался этот кусок украсть... Вопрос 2. Действительно, упростилось поведение людей, Современный этикет допускает многие вещи, которые раньше не допускались, Да и люди зачастую не соблюдают правила этикета вообще (например, первым младший здоровается со старшими, а прощается первым старший), за что в начале 20 века они были бы осуждены и признаны дурно воспитанными. Изменился подход и требования к одежде. Сейчас можно смешивать стили, что было недопустимо еще 40-50 лет назад.
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