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Y=8sin(6x+1) найти производную
Математика
Y=8sin(6x+1) найти производную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=8sin(6x+1) y'=48cos(6x+1)
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