CO(г)+2H2(г)=СH4(г)+H2O-Qподберите факторы,с помощью которых можно добиться увеличения ме??ана

Химия
CO(г)+2H2(г)=СH4(г)+H2O-Qподберите факторы,с помощью которых можно добиться увеличения ме??ана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция эндотермическая - необходим подвод тепла.СO(r)+3H2(r)=CH4(r)+H2O(r)-QРеакция протекает с уменьшением объема - необходимо увеличивать исходное давление смеси.Реакция протекает в присутствии катализатора - необходимо увеличить поверхность соприкосновения газов на катализаторе - увеличить пористоть катализатора

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