Cочинение: "Источники риска в нашем городе" .Помогите пожалуйста.15 предложение

Обществознание
Cочинение: "Источники риска в нашем городе" .Помогите пожалуйста.15 предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моём городе источников риска очень много.  Это дорога, на которой тебя может сбить ни адекватный водитель. Метро, нас в любой момент по случайности могут столкнуть на рельсы. Это самые обычные и даже на взгляд безобидны, интересные общественные места, такие как кино, театр и т.д., там можно подхватить вирус и множество болезней. Это болта, в которые ты можешь попасть без труда. Это песчаные пески.
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