1)Что такое объект конфликта?2)Что такое межличностный конфликт?3)Стратегия поведе??ия в конфликтной ситуации?4)Ступени конфликта?5)Что такое аппонент?Помагите ответить на 5 вопросов!!!

Обществознание

1)Что такое объект конфликта?2)Что такое межличностный конфликт?3)Стратегия поведе??ия в конфликтной ситуации?4)Ступени конфликта?5)Что такое аппонент?Помагите ответить на 5 вопросов!!!

Автор: Гость