1)Что такое объект конфликта?2)Что такое межличностный конфликт?3)Стратегия поведе??ия в конфликтной ситуации?4)Ступени конфликта?5)Что такое аппонент?Помагите ответить на 5 вопросов!!!
Обществознание
1)Что такое объект конфликта?2)Что такое межличностный конфликт?3)Стратегия поведе??ия в конфликтной ситуации?4)Ступени конфликта?5)Что такое аппонент?Помагите ответить на 5 вопросов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Объект конфликта-это ценность,материальная или духовная,к которой стремятся конфликтующие. 5.Оппонент-это человек,с которым ведётся спор
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