Скласти 5-7 речень на тему наш чудовий клас
Українська мова
Скласти 5-7 речень на тему наш чудовий клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій клас найкращий.Я з своїми одноклассниками дуже люблю вчитися.Нас всього ... учнів, і ... з них відмінники.Ми знаємо, що на уроці треба уважно працювати, тому що знання знадобляться нам в житті.На перерві ми читаємо книжки, граємося в шахмати або шахи.Ми спокійно проводим час. Наші вчителі дуже задоволені цим.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
История
Химия
В водном растворе не осуществима реакция: 1) Zn + Cu(NO3)2 (р-р) 2) Fe + CuSO4 (р-р) 3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) 4) Pb + Cu(NO3)2 (р-р)