Скласти 5-7 речень на тему наш чудовий клас

Гость: Гость:

Мій клас найкращий.Я з своїми одноклассниками дуже люблю вчитися.Нас всього ... учнів, і ... з них відмінники.Ми знаємо, що на уроці треба уважно працювати, тому що знання знадобляться нам в житті.На перерві ми читаємо книжки, граємося в шахмати або шахи.Ми спокійно проводим час. Наші вчителі дуже задоволені цим.