Как природные ресурсы тундры влияют на развитие общества?
География
Как природные ресурсы тундры влияют на развитие общества?
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Гость:
Помоему дерево и полезные ископаемые если я прав
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