Почему при удельной системе сложились благоприятные условия экономическому и ку??ьтурному развитию Руси.В чём оно выражалось?
История
Почему при удельной системе сложились благоприятные условия экономическому и ку??ьтурному развитию Руси.В чём оно выражалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что Руси не существовало тогда как единого государства. Каждый князь правил своим "уделом" (т.е. землёй). И не заботился о развитии всей Руси. Ему важно было благополучие своего удела. Поэтому в каждом уделе начала развиваться собственная культура и экономика. Объединив Русь в единое государство, культура станет еще выше, т.к. она смешается. Экономика также поднимется.
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