Почему при удельной системе сложились благоприятные условия экономическому и ку??ьтурному развитию Руси.В чём оно выражалось?

Гость: Гость:

Потому-что Руси не существовало тогда как единого государства. Каждый князь правил своим "уделом" (т.е. землёй). И не заботился о развитии всей Руси. Ему важно было благополучие своего удела. Поэтому в каждом уделе начала развиваться собственная культура и экономика. Объединив Русь в единое государство, культура станет еще выше, т.к. она смешается. Экономика также поднимется.