Для заданного количества суток (tfh) требуется определить количество часов (h), мину?? (m) и секунд (с)

Информатика
Для заданного количества суток (tfh) требуется определить количество часов (h), мину?? (m) и секунд (с)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var tfh,h,m,c:integer; begin writeln('Введите количество суток'); readln(tfh); writeln('В ',tfh, ' сутках:'); h:=tfh*24; writeln(h,' часов'); m:=h*60; writeln(m,' минут'); c:=m*60; writeln(c,' секунд'); end.
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