Найдите значение выражения: A)15,2x+1,73y, если x=8 и y=6; x=10 и y=100
Математика
Найдите значение выражения: A)15,2x+1,73y, если x=8 и y=6; x=10 и y=100
Ответ(ы) на вопрос:
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15.2×8+1.73×6=131.98; 15.2×10+1.73×100=325
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