Сколько учеников в вашей спорьивной секции?-спросил Витя у Вовы.Вова подумал и сказал Если от наименьшого трёхзгачного числа отгять наименьшее двухзначное число,результат разделить на наибольшое однозначное и потом прибавить чи...
Математика
Сколько учеников в вашей спорьивной секции?-спросил Витя у Вовы.Вова подумал и сказал Если от наименьшого трёхзгачного числа отгять наименьшее двухзначное число,результат разделить на наибольшое однозначное и потом прибавить число,результат разделить на наибольшое однозначное и потом прибавить число,которое на 2 больше наименьшое натуралььного числа ,то как раз получиться количество дедей.Сколько детей занималось в спортивной секции? /4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-10=90 90:9=10 10+3=13
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