Сколько учеников в вашей спорьивной секции?-спросил Витя у Вовы.Вова подумал и сказал Если от наименьшого трёхзгачного числа отгять наименьшее двухзначное число,результат разделить на наибольшое однозначное и потом прибавить чи...

Математика

Сколько учеников в вашей спорьивной секции?-спросил Витя у Вовы.Вова подумал и сказал Если от наименьшого трёхзгачного числа отгять наименьшее двухзначное число,результат разделить на наибольшое однозначное и потом прибавить число,результат разделить на наибольшое однозначное и потом прибавить число,которое на 2 больше наименьшое натуралььного числа ,то как раз получиться количество дедей.Сколько детей занималось в спортивной секции? /4 класс

Автор: Гость