Разгадай числовые ребусы умножение в столбик 39*×3*черта**8*+1191 черта 1**98 и 6**×***черта ***,*3*,**4
Математика
Разгадай числовые ребусы умножение в столбик 39*×3*черта**8*+1191 черта 1**98 и 6**×***черта ***,*3*,**4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
397*34=1588+11910=13498
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