Начало литературной деятельности И. А. Бунина
Литература
Начало литературной деятельности И. А. Бунина
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Отрывок из "Автобиографических заметок" И. А. Бунина: Я происхожу из старого дворянского рода, о начале которого в "Гербовнике дворянских родов" сказано так: "Род Буниных идет от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей дружиной на ратную службу к Великому Князю Московскому Василию Васильевичу".
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