Сочинение по картине билибина гвидон и царица

Гость: Гость:

Вступление.2. Основная часть.-Тема картины- Передний план-Центр картины-Фон картины3. Заключительная часть. (выразить своё отношение)Слова помощники:1 часть.Известный иллюстратор, народные сказки.(см. стр. 43)2 часть.а)Мы видим иллюстрацию к отрывку из сказки А. С. Пушкина "Сказка о царе Салтане..., спас царевну Лебедь, отплатила добром, послушался совета, легли спать,отрясая грёзы, удивились, город.б) на переднем плане, кружевной платок,золотые узоры, сказочные растения, райский сад, с холма, смотрят на город. в) вдалеке, и близко и далеко, в центре город, белые стены, купола церквей, монастыри, царские палаты, город похож на расписной пряник, насладится видом города. г) яркие тона, сочная трава, голубое небо, приковывают внимание, нельзя отвести глаз. 3. Смотря на картину я представляю себе.....................................Эта картина вызывает во мне чувства......................................город справедливости, добро побеждает зло, мир, благодать, город-мечта, чудеса, сказочный, справедливый царевич.