Если Вы правильно отгадаете слова, то по первым буквам этих слов прочитаете погов??рку. 1.Он есть на кухне и есть на стройке. 2.Что было у Буратино? 3.Есть у девушки и есть на реке. 4.Название птицы из 40 букв. 5.В книге м...
Другие предметы
Если Вы правильно отгадаете слова, то по первым буквам этих слов прочитаете погов??рку. 1.Он есть на кухне и есть на стройке. 2.Что было у Буратино? 3.Есть у девушки и есть на реке. 4.Название птицы из 40 букв. 5.В книге много,а в государстве-один. 6.Что одно хорошо,а два-лучше? 7.Четыре ноги и спина,а головы нет. 8.Сын моего отца,а мне не брат. 9.Маленький мальчишка в сером армячишке,по дворам шныряет крохи собирает. 10.Без окон,без дверей полна горница людей. 11.По сеням ходит,а в изду нейдет. 12.Сам алый,сахарный,кафтан зелёный, бархатный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кран Ключ Коса Сорока Глава Ум Стол Я сам Воробей Огурец Дверь Арбуз Ккксгусявода Как с гуся вода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитайте данные афоризмы. Каким союзом связаны простые предложения? Охарактеризуйте данный союз по совокупности признаков. Вставьте пропущенны...
Беларуская мова