Если Вы правильно отгадаете слова, то по первым буквам этих слов прочитаете погов??рку. 1.Он есть на кухне и есть на стройке. 2.Что было у Буратино? 3.Есть у девушки и есть на реке. 4.Название птицы из 40 букв. 5.В книге м...

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Если Вы правильно отгадаете слова, то по первым буквам этих слов прочитаете погов??рку. 1.Он есть на кухне и есть на стройке. 2.Что было у Буратино? 3.Есть у девушки и есть на реке. 4.Название птицы из 40 букв. 5.В книге много,а в государстве-один. 6.Что одно хорошо,а два-лучше? 7.Четыре ноги и спина,а головы нет. 8.Сын моего отца,а мне не брат. 9.Маленький мальчишка в сером армячишке,по дворам шныряет крохи собирает. 10.Без окон,без дверей полна горница людей. 11.По сеням ходит,а в изду нейдет. 12.Сам алый,сахарный,кафтан зелёный, бархатный.
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Кран Ключ Коса Сорока Глава Ум Стол Я сам Воробей Огурец Дверь Арбуз Ккксгусявода Как с гуся вода.
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