Пожалуйста решите) хотя бы 2 части. 40 балов отдаю.
Физика
Пожалуйста решите) хотя бы 2 части. 40 балов отдаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-T=0,02c v=1/T=1/0,02=50гц imax=20мА 2-lambda*nu=c lambda - длина волны, nu - частота, с - скорость света. lambda=c/nu, lambda=3*10^8м/1400000Гц=214.29м
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