Школьники в парке посадили 8 берез и 13 лип, а тополей столько , сколько лип и берез вместе. Сколько тополей посадили школьники в парке

Математика

Школьники в парке посадили 8 берез и 13 лип, а тополей столько , сколько лип и берез вместе. Сколько тополей посадили школьники в парке

Автор: Гость