Школьники в парке посадили 8 берез и 13 лип, а тополей столько , сколько лип и берез вместе. Сколько тополей посадили школьники в парке

Математика
Школьники в парке посадили 8 берез и 13 лип, а тополей столько , сколько лип и берез вместе. Сколько тополей посадили школьники в парке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+13=21 тополь посадили школьники
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