Найди значение выражения 40-23,2÷8+0,07
Математика
Найди значение выражения 40-23,2÷8+0,07
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)23,2/8=2,9 2)40-2,9=37,1 3)37,1+0,07=37,17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер прошел 4 км по течению реки, 4 км против течения реки и 4 км по озеру . на какой ??уть было затрачено больше всего времени? на какой меньше?
Русский язык
Антонимы к словам: остановиться, замедлиться, вверх, снова, черный, надуть и забыть , пожалуйста помогите!
Математика
Математика