Найди значение выражения 40-23,2÷8+0,07

Математика
Найди значение выражения 40-23,2÷8+0,07
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)23,2/8=2,9 2)40-2,9=37,1 3)37,1+0,07=37,17
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