Антонимы к словам: остановиться, замедлиться, вверх, снова, черный, надуть и забыть , пожалуйста помогите!

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Антонимы к словам: остановиться, замедлиться, вверх, снова, черный, надуть и забыть , пожалуйста помогите!

Автор: Гость