Антонимы к словам: остановиться, замедлиться, вверх, снова, черный, надуть и забыть , пожалуйста помогите!
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Антонимы к словам: остановиться, замедлиться, вверх, снова, черный, надуть и забыть , пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остановиться- продолжать движение, идти, продолжить и т.д. Замедлиться-ускориться Вверх-вниз Снова-вдруг Черный-белый Надуть-сдуть Забыть-вспомнить
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