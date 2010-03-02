X=1/2-3/10= заранее спасибо
Математика
X=1/2-3/10= заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=1/2-3/10=5-3/10=2/10=1/5 x=1/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В чём по твоему вина маленького Стена?Поразмышляй над тем,к каким трагическим пос??едствиям может привести необдуманный поступок.Рассказ Маленький ...
История
Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопр...
География