Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопроходимые джунгли; д) полноводные реки.

История

Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопроходимые джунгли; д) полноводные реки.

Автор: Гость