Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопроходимые джунгли; д) полноводные реки.

История
Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопроходимые джунгли; д) полноводные реки.
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Гость:
Мягкие и плодородные земли полноводные реки ( в египте - НиЛ, в Индии - Инд и Ганг)
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