Помогите с №3 и №4 (завтра контрольная а решить эти номера не могу)
Алгебра
Помогите с №3 и №4 (завтра контрольная а решить эти номера не могу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) xˇ2 +2x + q =0, x1=6.x2 x1+x2 = -2, x1.x2 = q 6x2+x2 = -2, 7x2=-2, x2=-2/7, x1 = -2 - x2,x1 = -2+2/7 = -12/7, x1=-12/7 x1.x2= -12/7.(-2/7) = 24/49 q=24/49
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Что означает устойчивое выражение пятьдесят на пятьдесят? С этим фразеологизмом ??ридумайте сложное предложение.