Помогите пожалуйста номера задачи 8

Гость: Гость:

1)35-7=28(км/ч)- скорость 2 теплохода. 2)35+28=63(км/ч)- скорость сближения. 3)63×2=136(км)- два теплохода проплыли. 4)315-136=179(км)- будет между теплоходами через 2 часа. 5)315:63=5(ч)- теплоходы встретятся.