Помогите пожалуйста номера задачи 8
Математика
Помогите пожалуйста номера задачи 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35-7=28(км/ч)- скорость 2 теплохода. 2)35+28=63(км/ч)- скорость сближения. 3)63×2=136(км)- два теплохода проплыли. 4)315-136=179(км)- будет между теплоходами через 2 часа. 5)315:63=5(ч)- теплоходы встретятся.
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