Что означает устойчивое выражение пятьдесят на пятьдесят? С этим фразеологизмом ??ридумайте сложное предложение.
Русский язык
Что означает устойчивое выражение пятьдесят на пятьдесят? С этим фразеологизмом ??ридумайте сложное предложение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятдесят на пядесят, я обыграл своего друга в игре футбол и забил ему гол в ворота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Химия
При пропускании через раствор гидроксида натрия углекислого газа объёмом 4,9 л получена смесь карбоната и гидрокарбоната натрия массой 22,9 г. Вычи...