При пропускании через раствор гидроксида натрия углекислого газа объёмом 4,9 л получена смесь карбоната и гидрокарбоната натрия массой 22,9 г. Вычислить состав образовавшейся смеси солей

Гость: Гость:

х г 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O 1 моль 1 моль у г NaOH+CO2=NaHCO3 1 моль 1 моль n(CO2)=4.9/22.4=0.22 моль х+у=22.9 На образование 1 моля как карбоната, так и гидрокарбоната, требуется 1 моль CO2. Mr(Na2CO3)=106 Mr(NaHCO3)=84 Отсюда общее количество молей карбоната и гидрокарбоната = x/106 + y/84 = 0.22. x + y = 22. выразим у=22-х и подставим в 1 уравнение получим x = 21.3 г ( m(Na2CO3)), y = 1.6 г (m(NaHCO3)