Как закончилачь встреча мальчиков с калапухой? Как ты думаешь, изменится ли их отношение к природе после этого случая или нет?
Литература
Как закончилачь встреча мальчиков с калапухой? Как ты думаешь, изменится ли их отношение к природе после этого случая или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что изменился они начали понимать что можно делать а что нельзя
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