Когда я ем , я глух и нем. запишите составленные пословицы. прочитайте их.

Русский язык
Когда я ем , я глух и нем. запишите составленные пословицы. прочитайте их.
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Автор: Гость
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Гость:
Время дело, потехе час; сделал дело, гуляй смело;
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