1 Задание: Найдите строку, где написание всех слов расходится с произношением. З??ёздный, бревенчатый, кружка Скрипит, ровесник, шишка Сверстник, супчик, кидать

Русский язык
1 Задание: Найдите строку, где написание всех слов расходится с произношением. З??ёздный, бревенчатый, кружка Скрипит, ровесник, шишка Сверстник, супчик, кидать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 строкааа ттттттт.ттттттт
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