1 Задание: Найдите строку, где написание всех слов расходится с произношением. З??ёздный, бревенчатый, кружка Скрипит, ровесник, шишка Сверстник, супчик, кидать

Русский язык

1 Задание: Найдите строку, где написание всех слов расходится с произношением. З??ёздный, бревенчатый, кружка Скрипит, ровесник, шишка Сверстник, супчик, кидать

Автор: Гость