ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, МНЕ НУЖНО СРОЧНО!!!!!! Какой способ питания у растений, грибов, животных. Как растут растения, грибы, животные. Как размножаются растения, грибы и животные. Тип тканей у растений, грибов, животных. Орг...

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, МНЕ НУЖНО СРОЧНО!!!!!! Какой способ питания у растений, грибов, животных. Как растут растения, грибы, животные. Как размножаются растения, грибы и животные. Тип тканей у растений, грибов, животных. Органы у растений, грибов, животных. Активность в поисках пищи у растений, грибов, животных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Растения – автотрофы, т.е. делают себе питательные вещества сами в процессе фотосинтеза. Животные и грибы гетеротрофы, т.е. питательные вещества берут из пищи. 2) Животные могут передвигаться, а растения и грибы – нет. Зато растения и грибы растут всю жизнь, а животные – только до того, как начнут размножаться. 3) Только у растений в клетках есть хлоропласты. Только у животных нет твердой клеточной стенки. У растений запасной углевод – крахмал, а у животных и грибов – гликоген.
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