Разберите указанные слова, укажите часть речи Душистой ,смолой, прыгают

Русский язык
Разберите указанные слова, укажите часть речи Душистой ,смолой, прыгают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душистый это прилагательное  смолой это существительное  прыгают это глагол
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